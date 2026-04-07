На стройке в Москве груз сорвался с высоты и убил двоих рабочих
В Москве на стройке груз сорвался с высоты и убил двоих рабочих. Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла днём 7 апреля на территории строящегося жилого комплекса на улице Верейской, где возводят несколько жилых комплексов, включая ЖК «СЕТ» и «Веер» от компании MR Group.
Строительные материалы рухнули на мужчин, и те получили травмы, несовместимые с жизнью. Груз упал в тот момент, когда рабочие находились прямо под ним. Оба сотрудника погибли на месте до приезда скорой помощи. После происшествия на стройплощадку прибыли экстренные службы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
