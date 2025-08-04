Мужчине диагностировали опухоль мозга после жалоб на сильный запах хлорки
Британцу диагностировали опухоль головного мозга после жалобы на странный запах. Об этом сообщает издание Metropoles.
Отмечается, что 40-летний Сэм Суриакумар обратился за медицинской помощью после того, как начал постоянно ощущать сильный запах, напоминавший хлорку или аммиак.
По словам самого мужчины, странное ощущение появилось внезапно и не исчезало, что и стало поводом для обращения в больницу. Врачи провели обследование и выявили у Суриакумара доброкачественную опухоль головного мозга, которая, однако, могла перерасти в злокачественную.
Медики пояснили, что подобные случаи часто сопровождаются обонятельными галлюцинациями – пациент ощущает запахи, которых на самом деле нет. Это может быть одним из симптомов опухолевого процесса в мозге.
Раннее обращение к врачам позволило диагностировать заболевание на стадии, когда есть шансы на эффективное лечение и предотвращение осложнений.
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