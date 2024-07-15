Мужчине, прибившему ноги своей бывшей девушки к доске, дали тюремный срок

Фото: IStock/Paul Gorvett
В Екатеринбурге к 12 годам колонии строгого режима за попытку жестокой расправы над бывшей возлюбленной приговорили 33-летнего россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.
По информации правоохранителей, насильник похитил девушку на ее автомобиле, избил и привез к гаражному боксу, где продолжил истязания. Сначала он нанес ей множественные удары предметом, похожим на биту, после чего пригвоздил ее ступни к доске. Затем он поднял ее на ноги и несколько раз ударил по голове молотком.
Взяв буксировочный трос, мужчина связал несчастную по рукам и ногам и протащил на автомобиле до выхода из бокса, взял бензин, облил ее и поджог. Мучитель не планировал убивать ее в людном месте, поэтому потушил ее огнетушителем и повез в заранее выбранное место для расправы.
В один момент, когда машина находилась на оживленной улице, девушка собрала последние силы и совершила намеренное ДТП. Приехавшие правоохранители задержали насильника.
Читайте также
В Москве уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Вернувшийся с СВО житель Красноярского края до смерти забил бывшую жену
Москвича, выгнавшего из вагона метро блогершу, оштрафовали на тысячу рублей
Взяв буксировочный трос, мужчина связал несчастную по рукам и ногам и протащил на автомобиле до выхода из бокса, взял бензин, облил ее и поджог. Мучитель не планировал убивать ее в людном месте, поэтому потушил ее огнетушителем и повез в заранее выбранное место для расправы.
В один момент, когда машина находилась на оживленной улице, девушка собрала последние силы и совершила намеренное ДТП. Приехавшие правоохранители задержали насильника.
Читайте также
В Москве уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Вернувшийся с СВО житель Красноярского края до смерти забил бывшую жену
Москвича, выгнавшего из вагона метро блогершу, оштрафовали на тысячу рублей
Олег Дикий