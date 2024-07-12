Вернувшийся с СВО житель Красноярского края до смерти забил бывшую жену

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Житель Красноярского края, участвовавший в специальной военной операции, до смерти избил свою бывшую жену. За это преступление Кежемский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
Вернувшийся с СВО Александр Бородин пригласил свою бывшую супругу вместе встретить новый 2024 год, указано в материалах суда. Утром 1 января он напал на женщину и жестоко избил её. Всего преступник нанёс бывшей жене более 250 ударов руками и ногами. После истязаний мужчина оставил пострадавшую лежать на полу, а сам заснул. Проснувшись, он пощупал ей1 пульс и понял, что женщина умерла.
По словам Бородина, такая злоба была вызвана тем, что бывшая жена грубо с ним разговаривала. Представители прокуратуры Красноярского края сочли приговор слишком суровым, указав на то, что подсудимый участвовал в СВО, а также сознался в преступлении и сам вызвал полицию и бригаду медиков. Однако суд оставил своё решение без изменений.
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Александр Бойцов