Достижения.рф

Россиянин пустил переночевать незнакомца и получил ножевое ранение в пах

Житель Дагестана получил ножевое ранение от гостя, которого пустил переночевать
Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В Дагестане мужчина пригласил переночевать незнакомца, у которого не заводилась машина, а ночью гость ударил его ножом в пах. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».



Житель Карабудахкентского района встретил на дороге водителя, который безуспешно пытался завести автомобиль, и предложил ему переночевать. Ночью хозяин проснулся от шороха и заметил, что гость роется в шкафу. Незнакомец напал на мужчину с ножом, нанёс ему удар в пах и скрылся.

Позже нападавший сам явился в полицию с повинной. В суде он заявил, что хозяин «не так его понял», а сам он лишь искал одежду, чтобы согреться. Суд приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Омской области полицейский подселился к паре и вместе с другом избил их.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0