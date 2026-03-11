Россиянин пустил переночевать незнакомца и получил ножевое ранение в пах

11 марта 2026, 11:56

Житель Дагестана получил ножевое ранение от гостя, которого пустил переночевать

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В Дагестане мужчина пригласил переночевать незнакомца, у которого не заводилась машина, а ночью гость ударил его ножом в пах. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».