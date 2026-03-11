Россиянин пустил переночевать незнакомца и получил ножевое ранение в пах
В Дагестане мужчина пригласил переночевать незнакомца, у которого не заводилась машина, а ночью гость ударил его ножом в пах. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Житель Карабудахкентского района встретил на дороге водителя, который безуспешно пытался завести автомобиль, и предложил ему переночевать. Ночью хозяин проснулся от шороха и заметил, что гость роется в шкафу. Незнакомец напал на мужчину с ножом, нанёс ему удар в пах и скрылся.
Позже нападавший сам явился в полицию с повинной. В суде он заявил, что хозяин «не так его понял», а сам он лишь искал одежду, чтобы согреться. Суд приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно.
Ранее в Омской области полицейский подселился к паре и вместе с другом избил их.
Читайте также: