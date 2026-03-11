На Камчатке пьяный водитель избил полицейского в служебной машине
На Камчатке возбудили уголовное дело против мужчины, который напал на сотрудника полиции. Подробности сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.
Ночью 7 марта на 304-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково инспекторы ДПС остановили автомобиль. За рулём находился нетрезвый водитель, его пригласили в патрульную машину для оформления протокола.
Во время составления документа мужчина дважды ударил инспектора. Следователи возбудили дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось об инциденте в Омской области, где полицейский подселился к паре и вместе с другом избил их.
Читайте также: