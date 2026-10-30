Мужчине стало плохо при перелете из Вьетнама в Москву
Врач из Липецкой области спасла пассажира с гипертоническим кризом на рейсе Вьетнам — Москва. Об этом сообщила министр здравоохранения региона.
Инцидент произошел во время полета, когда врач-терапевт Ирина Иванова вместе с супругом возвращалась домой. Одному из пассажиров — молодому человеку — стало плохо: началась тошнота и сильная слабость. Командир воздушного судна обратился к пассажирам с просьбой о помощи.
Иванова измерила молодому человеку давление — оно оказалось критически высоким, 200 на 100. Пассажир дважды терял сознание, его состояние оценивалось как жизнеугрожающее — у него развился гипертонический криз. В течение часа медик стабилизировала состояние мужчины, снижая давление, после чего ему стало лучше. Оставшиеся три часа полета она продолжала наблюдать за его состоянием.
По прибытии в Москву молодой человек самостоятельно сошел с самолета. Он поблагодарил врача и экипаж за оказанную помощь.
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