Мужчине стало плохо при перелете из Вьетнама в Москву

30 октября 2026, 22:34

Врач помогла мужчине с гипертоническим кризом на рейсе Вьетнам — Москва

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врач из Липецкой области спасла пассажира с гипертоническим кризом на рейсе Вьетнам — Москва. Об этом сообщила министр здравоохранения региона.