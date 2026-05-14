Под Ярославлем рядом с местным приютом нашли мешки с десятками трупов собак
Жители Ярославской области обвинили приют «Юста» в жестоком обращении с собаками. Неподалёку люди обнаружили мешки с десятками трупов животных. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Приют работал с 2017 года в деревне под Переславлем-Залесским. СМИ сообщали о его ликвидации в конце 2019 года, но местные жители утверждают: туда до сих пор привозят бездомных собак, судьба которых неизвестна.
10 мая в овраге местные жители нашли мешки с трупами и скелетами животных. Люди вызвали полицию, та зафиксировала останки, но проверку ещё не начала. Трупы до сих пор лежат на месте, вокруг стоит ужасный запах.
Зоозащитники рассказали, что на территории приюта живут 15–20 собак. Животные регулярно сбегают и бродят по деревне. Местные жители находят их в плохом состоянии, иногда — на своих участках. На территорию приюта никого не пускают, несмотря на просьбы жителей, зоозащитников и полиции. Жителям деревни неоднократно угрожали поджогом домов.
