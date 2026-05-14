Россиянин четыре года насиловал дочерей сожительницы и снимал с ними видео

14 мая 2026, 17:42

Суд в Саратове приговорил мужчину к пожизненному сроку за насилие над девочками

В Саратове областной суд вынес приговор местному жителю. Мужчина на протяжении почти четырёх лет совершал насильственные действия в отношении малолетних дочерей своей сожительницы. Об этом сообщает портал «Регион 64».