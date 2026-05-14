Россиянин четыре года насиловал дочерей сожительницы и снимал с ними видео
В Саратове областной суд вынес приговор местному жителю. Мужчина на протяжении почти четырёх лет совершал насильственные действия в отношении малолетних дочерей своей сожительницы. Об этом сообщает портал «Регион 64».
Следствие установило, что обвиняемый жил вместе с женщиной и её двумя дочерьми. Обоим детям не исполнилось 14 лет. В период с сентября 2021 года по июнь 2025 года злоумышленник насиловал девочек и совершал в отношении них действия сексуального характера.
С младшей из сестёр он снимал порнографические видео, а старшей угрожал расправой в случае, если она кому-либо расскажет о происходящем. После того как информация о случившемся в семье стала достоянием общественности, в отношении отчима возбудили уголовное дело.
Саратовец свою вину не признал. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
