Мужчине запретили пользоваться туалетом в купленной квартире
Жителю Санкт-Петербурга, который приобрел квартиру в центре города за 10 миллионов рублей, запретили пользоваться туалетом, кухней и ванной — ему повесили на дверь требование освободить «мокрую зону». Об этом пишет Mash на Мойке.
Через год после заключения сделки выяснилось, что часть квартиры, включающая туалет, ванную комнату и кухню, по мнению городских властей, принадлежит Санкт-Петербургу. В 2021 году мужчина купил жильё на улице Некрасова и вложил около пяти миллионов рублей в его ремонт. В 2022 году Комитет имущественных отношений, как сообщает источник, заявил о своих правах на так называемую «мокрую зону» квартиры.
Собственнику направили требование освободить спорное помещение. При этом создание нового санузла в другой части квартиры законным путём невозможно.
Мужчина попытался приобрести спорное помещение у города, но получил отказ. Ситуация осложняется планировкой квартиры: доступ внутрь возможен только через коридор, который, как утверждается, также принадлежит городу.
Если доступ к спорным помещениям будет ограничен, фактически пользоваться жильём будет крайне затруднительно. Альтернативный путь через чердак, согласно информации канала, давно закрыт.
Сейчас юристы разбираются в ситуации. Окончательного решения по вопросу принадлежности спорных квадратных метров и дальнейшей судьбе квартиры пока нет.
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