Мужчине запретили пользоваться туалетом в купленной квартире

04 октября 2026, 18:49

Mash: Петербуржцу запретили пользоваться туалетом в собственной квартире

Фото: iStock/marchmeena29

Жителю Санкт-Петербурга, который приобрел квартиру в центре города за 10 миллионов рублей, запретили пользоваться туалетом, кухней и ванной — ему повесили на дверь требование освободить «мокрую зону». Об этом пишет Mash на Мойке.