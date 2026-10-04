Несовершеннолетний водитель сбил двух детей в Хабаровском крае
Несовершеннолетний водитель сбил двух детей в Хабаровском крае. Об этом информирует госавтоинспекция региона.
В воскресенье вечером на трассе «Советская Гавань – Ванино» на 29-м километре произошло серьёзное ДТП. Школьник, не имеющий водительских прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
После столкновения машина перевернулась на крышу и, двигаясь по инерции, наехала на двух подростков, которые шли по обочине. Один из них скончался до прибытия скорой помощи. Второго пострадавшего госпитализировали для медицинского обследования.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Прокуратура взяла этот инцидент под свой контроль.
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