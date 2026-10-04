Российская семья застряла на Мальдивах из-за досрочного переноса рейса
Российская семья застряла на Мальдивах — дату вылета рейса туристов вместо привычного переноса на более позднее время сдвинули на два дня раньше. Об этом пишет Baza.
36-летняя Екатерина приобретала билеты у авиакомпании Etihad для поездки на Мальдивы. Путешествие с семьёй началось 25 сентября, а вернуться они планировали 5 октября. Однако, прибыв в аэропорт заранее, россияне узнали, что их рейс перенесли на 3 октября, и самолёт улетел без них.
Несмотря на регулярные уведомления об изменениях, важное сообщение о переносе рейса на два дня раньше попало в папку «Спам». После семи часов обсуждений с представителями перевозчика, Екатерина смогла обменять билет, но теперь их возвращение домой откладывается до 6 октября.
Этот перенос рейса привёл к дополнительным расходам: семья потеряла деньги за бронирование гостиницы и билеты до Самары. Кроме того, теперь им придётся самостоятельно оплачивать ночь в Абу-Даби во время пересадки.
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