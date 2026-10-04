04 октября 2026, 13:57

Repubblica: десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда

Фото: iStock/wirot pathi

Десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге в городе Пескьера-дель-Гарда в итальянской провинции Верона. Об этом пишет газета Repubblica.