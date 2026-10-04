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Десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге на озере

Repubblica: десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда
Фото: iStock/wirot pathi

Десятки человек пострадали при пожаре в кемпинге в городе Пескьера-дель-Гарда в итальянской провинции Верона. Об этом пишет газета Repubblica.



В воскресенье утром вспыхнул пожар, охвативший около двух десятков мобильных домиков в кемпинге. На момент происшествия там находились люди.

По предварительным данным, один человек получил серьезные травмы и был госпитализирован по срочной красной категории. Еще семь человек доставлены в больницу с менее серьезными травмами по желтой категории, а 16 человек получили легкие травмы и отправлены в больницу по зеленой категории.

В ликвидации пожара участвовали около двадцати пожарных расчетов, пять пожарных машин и шесть машин скорой помощи. Во время эвакуации спасателям пришлось учитывать наличие баллонов со сжиженным газом и автомобилей на территории кемпинга.

Причина возгорания пока не выяснена. Согласно информации издания, ситуация находится под контролем, а спасательные работы продолжаются.

Екатерина Коршунова

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