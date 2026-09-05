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Мужчины изнасиловали школьницу во время религиозного ритуала

В Индии над девушкой надругались во время религиозного ритуала
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Индии троих молодых людей арестовали после группового изнасилования несовершеннолетней девушки. Об этом информирует Times of India.



Трагический инцидент случился в штате Уттаракханд. Вместе с матерью девочка отправилась в дом родственников для участия в религиозном обряде, предполагающем длительное ночное бодрствование и молитвы.

Примерно в два часа ночи трое взрослых и еще один несовершеннолетний юноша заманили жертву в уединенное место, где совершили насильственные действия. В какой-то момент девочка потеряла сознание, а преступники оставили ее на месте происшествия.

Когда пострадавшая пришла в себя, то рассказала обо всем матери. Она немедленно обратилась в полицию. В течение нескольких часов были арестованы трое взрослых участников преступления. Четвертый злоумышленник скрылся, и сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Екатерина Коршунова

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