Мужчины изнасиловали школьницу во время религиозного ритуала

05 сентября 2026, 18:49

В Индии над девушкой надругались во время религиозного ритуала

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Индии троих молодых людей арестовали после группового изнасилования несовершеннолетней девушки. Об этом информирует Times of India.