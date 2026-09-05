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Пожар вспыхнул в отеле в Стамбуле

Пожар вспыхнул в отеле в стамбульском районе Бакырке, постояльцев эвакуируют
Фото: iStock/grafoto

Пожар произошел в отеле в стамбульском районе Бакыркей. Об этом информирует газета Cumhuriyet.



Согласно информации источника, постояльцев выводят из здания. Причины пожара остаются неизвестными.

На месте происшествия находятся пожарные бригады. Спасатели активно борются с огнем. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье полностью потушили крупный ландшафтный пожар, площадь которого ранее превысила 13 тысяч гектаров. Уточняется, что всего к тушению привлекли не менее 22 специалистов и одиннадцать единиц техники. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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