Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Нижегородской области

05 сентября 2026, 17:22

ГЖД: Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

На станции Правдинск в Нижегородской области утром 5 сентября произошёл сход двух вагонов грузового состава в ходе маневровых работ. Инцидент случился в 05:46, пострадавших нет, сообщили в официальном Telegram-канале Горьковской железной дороги.