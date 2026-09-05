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Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Нижегородской области

ГЖД: Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области
Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

На станции Правдинск в Нижегородской области утром 5 сентября произошёл сход двух вагонов грузового состава в ходе маневровых работ. Инцидент случился в 05:46, пострадавших нет, сообщили в официальном Telegram-канале Горьковской железной дороги.



В результате происшествия движение поездов через станцию осуществляется с пониженной скоростью. На место оперативно направили восстановительный поезд для ликвидации последствий. В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.

Ранее семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Ульяновском. Инцидент произошел в апреле.

Кроме того, на МЖД очистили от граффити более тысячи вагонов электричек. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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