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Внучка «высосала» из бабушки все деньги с проданной квартиры и оставила пенсионерку жить в аэропорту Хабаровска

Baza: Внучка забрала у бабушки все деньги и оставила ее в аэропорту Хабаровска
Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Внучка «высосала» из бабушки все деньги с проданной квартиры и оставила пенсионерку жить в аэропорту Хабаровска. Об этом пишет Baza.



91-летняя Александра, страдающая деменцией, стала жертвой обмана со стороны внучки. Девушка убедила бабушку продать квартиру в Хабаровске и отправиться вместе с ней в Москву, обещая лучшую жизнь и «цивилизацию». Несколько месяцев они проживали в столице, но средства быстро закончились, а уход за пожилой женщиной оказался непосильным для внучки. В результате россиянка отправила пенсионерку одну обратно в Хабаровск самолётом.

Когда Александра прилетела в родной город, она оказалась в аэропорту совершенно одна. Там пенсионерка провела около полусуток, пока бабушку не нашли волонтёры. Пострадавшая поделилась своей историей, а они в свою очередь связались с дальними родственниками пожилой женщины. Однако те не смогли взять на себя заботу об Александре, поэтому волонтёрам пришлось определить её в московский пансионат.

Екатерина Коршунова

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