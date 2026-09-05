Внучка «высосала» из бабушки все деньги с проданной квартиры и оставила пенсионерку жить в аэропорту Хабаровска
Внучка «высосала» из бабушки все деньги с проданной квартиры и оставила пенсионерку жить в аэропорту Хабаровска. Об этом пишет Baza.
91-летняя Александра, страдающая деменцией, стала жертвой обмана со стороны внучки. Девушка убедила бабушку продать квартиру в Хабаровске и отправиться вместе с ней в Москву, обещая лучшую жизнь и «цивилизацию». Несколько месяцев они проживали в столице, но средства быстро закончились, а уход за пожилой женщиной оказался непосильным для внучки. В результате россиянка отправила пенсионерку одну обратно в Хабаровск самолётом.
Когда Александра прилетела в родной город, она оказалась в аэропорту совершенно одна. Там пенсионерка провела около полусуток, пока бабушку не нашли волонтёры. Пострадавшая поделилась своей историей, а они в свою очередь связались с дальними родственниками пожилой женщины. Однако те не смогли взять на себя заботу об Александре, поэтому волонтёрам пришлось определить её в московский пансионат.
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