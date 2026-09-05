05 сентября 2026, 18:10

Baza: Внучка забрала у бабушки все деньги и оставила ее в аэропорту Хабаровска

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Внучка «высосала» из бабушки все деньги с проданной квартиры и оставила пенсионерку жить в аэропорту Хабаровска. Об этом пишет Baza.