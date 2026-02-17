Мужчины изнасиловали туристку и были приговорены к высшей мере

17 февраля 2026, 09:14

Изнасиловавших туристку в Хампи троих мужчин приговорили к смертной казни

Фото: iStock/ViewApart

В начале февраля 2026 года суд в Индии приговорил троих мужчин к смертной казни. Они совершили изнасилование туристки и хозяйки гостевого дома, а также расправились с одним из отдыхающих. Об этом сообщает India Today.