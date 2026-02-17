Мужчины изнасиловали туристку и были приговорены к высшей мере
В начале февраля 2026 года суд в Индии приговорил троих мужчин к смертной казни. Они совершили изнасилование туристки и хозяйки гостевого дома, а также расправились с одним из отдыхающих. Об этом сообщает India Today.
Инцидент произошел 6 марта 2025 года в деревне Хампи, штат Карнатака. Туристка вместе с хозяйкой дома вышли посмотреть на звезды. К ним присоединились два индийца и один американец. Во время вечерней прогулки трое злоумышленников подъехали на мотоцикле и потребовали деньги. Получив отказ, они напали на компанию. Один из мужчин не выжил в результате нападения.
Все трое подсудимых, Маллеш, Саи и Шаранапп, получили одинаковое наказание. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение вопросов безопасности для туристов в Индии.
