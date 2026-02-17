Мужчина похитил и изнасиловал полуторагодовалую дочь знакомого
В Мумбаи произошел шокирующий инцидент. Ночью 10 февраля 25-летний родственник отца похитил полуторагодовалую девочку из ее дома в районе Дахисар. Утром родители заметили исчезновение ребенка и сразу начали поиски, сообщили в издании The Times of India.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина уводит малышку. Позже ее нашли брошенной около ручья с тяжелыми травмами. Спасенную немедленно доставили в больницу. Правоохранительные органы быстро задержали преступника, работавшего неподалеку. Отец девочки находился в шоке и заявил о своей решимости добиваться самого строгого наказания для своего родственника. Семья доверяла ему, но теперь требует справедливости.
Во Франции 74-летнего бывшего хирурга Жоэля ле Скуарнека приговорили к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в домогательствах и сексуальном насилии над детьми. Преступления происходили с 1989 по 2014 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
