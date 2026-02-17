Мужчина похитил и изнасиловал полуторагодовалую дочь знакомого

17 февраля 2026, 07:38

В Мумбаи родственник мужчины выкрал ночью его дочь из дома и изнасиловал

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Мумбаи произошел шокирующий инцидент. Ночью 10 февраля 25-летний родственник отца похитил полуторагодовалую девочку из ее дома в районе Дахисар. Утром родители заметили исчезновение ребенка и сразу начали поиски, сообщили в издании The Times of India.