В Ростовской области нашли тела двух мужчин в канализационном колодце
В Ростовской области местные жители нашли тела двух мужчин в канализационном колодце. Об этом информирует РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в селе Новый Егорлык. Сельчане обнаружили погибших и немедленно вызвали спасателей. Прибывшие специалисты применили альпинистское снаряжение, подняли тела на поверхность и передали их полицейским.
Погибшие — двое знакомых мужчин 1970 и 1978 годов рождения. По предварительной версии, они выполняли ремонтные работы в колодце и задохнулись там из-за недостатка кислорода. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные причины и все обстоятельства трагедии.
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