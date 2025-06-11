Мужчины накачали наркотиками и изнасиловали двух девочек в Москве

11 июня 2025, 14:53

В Москве арестовали мужчин за изнасилование девочек, накачанных наркотиками

Фото: istock/PaulRobles

В Москве задержали двух мужчин по делу об изнасиловании несовершеннолетних. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление СК РФ, подозреваемые накачали девушек наркотиками, после чего совершили над ними насильственные действия.