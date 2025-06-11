Мужчины накачали наркотиками и изнасиловали двух девочек в Москве
В Москве задержали двух мужчин по делу об изнасиловании несовершеннолетних. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление СК РФ, подозреваемые накачали девушек наркотиками, после чего совершили над ними насильственные действия.
По данным следствия, 6 июня мужчины сначала в припаркованном автомобиле, а затем в квартире склонили несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ, после чего изнасиловали их. После случившегося потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
В настоящее время оба подозреваемых арестованы. Расследование продолжается.
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