В подмосковном Чехове задержали 32 мигрантов за драку около ТЦ
За драку около торгового центра задержаны 32 мигранта в подмосковном Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в среду, 11 июня.
По информации правоохранителей, в микрорайоне Губернский между мужчинами случился конфликт. Уточняется, что инцидент, в ходе которого пострадали два человека, произошел накануне.
«Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Чехов были доставлены в территориальный отдел 32 предполагаемых участника инцидента, которые были привлечены к административной ответственности…» — прокомментировали в ведомстве.По факту произошедшего сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее стало известно, что на московском автовокзале задержали пассажира с гранатой.