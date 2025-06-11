В подмосковном Чехове задержали 32 мигрантов за драку около ТЦ

11 июня 2025, 14:20

Фото: istockphoto/vichinterlang

За драку около торгового центра задержаны 32 мигранта в подмосковном Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в среду, 11 июня.





По информации правоохранителей, в микрорайоне Губернский между мужчинами случился конфликт. Уточняется, что инцидент, в ходе которого пострадали два человека, произошел накануне.





«Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Чехов были доставлены в территориальный отдел 32 предполагаемых участника инцидента, которые были привлечены к административной ответственности…» — прокомментировали в ведомстве.

