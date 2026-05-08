Мужчины накачали школьниц наркотиками и надругались над ними во время круиза
Группа девочек-подростков подверглась сексуальному насилию на круизном лайнере, пришвартованном в порту Барселоны 1 мая. Об этом пишет Daily Mail.
Десять учениц одной школы из Страны Басков в возрасте 15–16 лет обратились в полицию. Предполагается, что неизвестные подсыпали им наркотики в напитки, после чего двое взрослых начали их домогаться.
Уточняется, что речь идет не об изнасиловании, а о других формах сексуального насилия, которые также являются преступными. Правоохранители взяли показания у пострадавших, и к делу подключилась Гражданская гвардия.
Вскоре личности подозреваемых установили — это молодые люди около 20 лет, которые все еще остаются на свободе. Расследование продолжается.
