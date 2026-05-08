В земле российского города образовались и увеличиваются дыры

08 мая 2026, 17:56

Три дыры образовались и увеличиваются в Арзамасе

Фото: istockphoto/SteveCollender

В Арзамасе Нижегородской области фиксируют просадки грунта. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ni Mash.





Речь идёт о территории садоводческих некоммерческих товариществ № 6 и № 10. По данным источника, этой весной там уже возникло три крупных провала, которые продолжают расширяться с каждым днём. Предварительная причина — размыв грунта из-за обильной снежной зимы и действия подземных течений.



Тем временем в канадском Виннипеге спасатели пришли на помощь женщине, провалившейся в незакрытый водосборный колодец. В конце апреля знакомые подвозили Кристин Кейлбэк до дома. Когда она вышла из машины и сделала несколько шагов, то внезапно исчезла под землёй.



Друзья сначала подумали, что жительница Канады споткнулась, но затем увидели, что она провалилась в скрытую под грунтом яму — на поверхности оставались только её голова и плечи.



