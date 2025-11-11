Мужчины несколько недель пытали девушку, а после зашили ее череп в игрушку Hello Kitty

11 ноября 2025, 02:24

People: В Гонконге мужчины убили девушку и зашили ее череп в игрушку Hello Kitty

Фото: iStock/awiekupo

В Гонконге около 26 лет назад произошло одно из самых жестоких убийств в истории региона. Преступники зашили череп своей жертвы в плюшевую куклу Hello Kitty — эта жуткая находка в игрушке позднее стала ключевой уликой в расследовании. Об этом пишет издание People.





В 1999 году трое мужчин — Чан Манлок, Люн Шинг-чо и Люн Вай-лун — похитили 23-летнюю хостес Фан Ман Йи из-за долга. Он достигал 20 тысяч гонконгских долларов (свыше 200 тысяч рублей).



