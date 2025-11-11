Мужчины несколько недель пытали девушку, а после зашили ее череп в игрушку Hello Kitty
People: В Гонконге мужчины убили девушку и зашили ее череп в игрушку Hello Kitty
В Гонконге около 26 лет назад произошло одно из самых жестоких убийств в истории региона. Преступники зашили череп своей жертвы в плюшевую куклу Hello Kitty — эта жуткая находка в игрушке позднее стала ключевой уликой в расследовании. Об этом пишет издание People.
В 1999 году трое мужчин — Чан Манлок, Люн Шинг-чо и Люн Вай-лун — похитили 23-летнюю хостес Фан Ман Йи из-за долга. Он достигал 20 тысяч гонконгских долларов (свыше 200 тысяч рублей).
Находившиеся под действием наркотиков преступники удерживали свою жертву в квартире в районе Коулун. Они на протяжении нескольких недель подвергали женщину изощренным пыткам и зверским издевательствам — били, обжигали, морили голодом. Это привело к смерти Фан Ман Йи, череп которой обвиняемые зашили в детскую игрушку.
Убийство сумели раскрыть благодаря показаниям 13-летней свидетельницы. Она рассказала полиции о происходящем в квартире.
Несмотря на беспрецедентную жестокость преступления, суд квалифицировал действия обвиняемых как непредумышленное убийство. Их приговорили к пожизненному заключению.