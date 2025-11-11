Депутат Милонов предложил суровое наказание для мигрантов, напавших на машину с ребенком в Москве

11 ноября 2025, 01:33

Милонов: Напавших на машину с ребенком в Москве мигрантов следует посадить на 20 лет

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов потребовал подвергнуть пожизненному позору мигрантов, напавших в Москве на автомобиль с ребенком. Свое предложение он высказал в беседе с изданием «Взгляд».





Депутат также считает необходимым назначить нападавшим по 20 лет строгого режима с последующей депортацией.



Напомним, что виновникам инцидента по 26 лет. Они остановили свою машину посереди трассы, вышли на проезжую часть и начали пинать авто москвича. Молодые люди разозлились, потому что тот якобы «подрезал» их на дороге.



Даже узнав, что в салоне сидит малолетний, мигранты не прекратили атаку. Полиция задержала троих подозреваемых после того, как пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением.





«Прежде чем гнать (задержанных мигрантов) поганой метлой из страны, нужно посадить их лет на 20, конфисковать все имущество, выгнать всех родственников, пожизненно запретить им здесь появляться. А уже потом, когда они отбудут наказание, выгнать», — заявил Милонов.