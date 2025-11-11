Депутат Милонов предложил суровое наказание для мигрантов, напавших на машину с ребенком в Москве
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов потребовал подвергнуть пожизненному позору мигрантов, напавших в Москве на автомобиль с ребенком. Свое предложение он высказал в беседе с изданием «Взгляд».
Депутат также считает необходимым назначить нападавшим по 20 лет строгого режима с последующей депортацией.
Напомним, что виновникам инцидента по 26 лет. Они остановили свою машину посереди трассы, вышли на проезжую часть и начали пинать авто москвича. Молодые люди разозлились, потому что тот якобы «подрезал» их на дороге.
Даже узнав, что в салоне сидит малолетний, мигранты не прекратили атаку. Полиция задержала троих подозреваемых после того, как пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением.
«Прежде чем гнать (задержанных мигрантов) поганой метлой из страны, нужно посадить их лет на 20, конфисковать все имущество, выгнать всех родственников, пожизненно запретить им здесь появляться. А уже потом, когда они отбудут наказание, выгнать», — заявил Милонов.