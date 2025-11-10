СК возбудил уголовное дело после ампутации кистей рук пациентке соццентра в Москве
У женщины в московском социальном доме «Обручевский» пришлось ампутировать кисти рук из-за халатности сотрудников центра. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилась информация, что персонал центра связал постоялицу шерстяными колготками. Telegram-канал Baza уточнял, что девушка страдает эпилепсией и аутоагрессией. Меры фиксации требовались, чтобы она не причиняла себе вред.
Однако медицинский персонал оставил пострадавшую с туго связанными руками на долгое время — это привело к тяжелым последствиям.
В Екатеринбурге первого сутенёра-мигранта лишили ВНЖ
Столичный департамент труда и социальной защиты подтвердил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании этого инцидента.
«Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту расследуется уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — заявили в СК.Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на особый контроль и потребовал отчета от руководителя столичного главка ведомства.