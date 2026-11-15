Мужчины отравились парами мазута в цистерне и погибли

15 ноября 2026, 13:58

В Самарской области двое мужчин смертельно отравились парами мазута в цистерне

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Двое мужчин погибли в Жигулевске, надышавшись ядовитыми парами мазута внутри железнодорожной цистерны. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области в соцсетях.