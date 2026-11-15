Мужчины отравились парами мазута в цистерне и погибли
Двое мужчин погибли в Жигулевске, надышавшись ядовитыми парами мазута внутри железнодорожной цистерны. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области в соцсетях.
Трагедия произошла 14 ноября на территории промышленного предприятия. Мужчины спустились в цистерну с остатками мазута без средств индивидуальной защиты. Надышавшись ядовитыми парами, они не смогли самостоятельно выбраться.
Четверо спасателей около часа извлекали погибших. Они проникли внутрь через заливной люк в дыхательных аппаратах, закрепили на телах веревки и подняли их на поверхность. Работы осложняли сильная загазованность и замкнутое пространство внутри цистерны.
Ранее в Татарстане утонули два молодых человека, находясь в автомобиле. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.
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