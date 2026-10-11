В Татарстане утонули два молодых человека, находясь в автомобиле
В Татарстане произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Lada съехал с обрыва и упал в реку Меша, сообщает «Вечерняя Казань».
Инцидент произошел вблизи улицы Набережной в деревне Макаровка. Информация приводится в воскресенье, 11 октября.
По данным МЧС, сообщение о падении машины поступило утром. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Казанского поисково-спасательного отряда. Из затонувшего автомобиля извлекли тела двух погибших — 23-летних местных жителей. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Ранее два врача утонули, пытаясь достать из озера упавший в воду телефон. Подробности — в нашем материале.
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