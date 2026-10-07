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Подростки купались на пляже и утонули

The Sun: в Индии восемь подростков купались на пляже и утонули
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Индии восемь 16-летних подростков утонули во время школьной поездки на пляж. Несчастный случай произошел 1 октября, сообщает The Sun.



Группа из 42 учеников и шести преподавателей академии Winners Academy из города Аланди отправилась на пляж Дивеагар в округе Пуне. Во время купания восемь подростков оказались на большой глубине и попали в сильное течение.

Школьники не смогли самостоятельно выбраться из воды. На глазах у одноклассников и других отдыхающих очевидцы попытались оказать им помощь и провести реанимационные мероприятия, однако спасти подростков не удалось. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее отец и сын утонули в навозе. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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