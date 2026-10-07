Подростки купались на пляже и утонули

07 октября 2026, 20:23

The Sun: в Индии восемь подростков купались на пляже и утонули

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Индии восемь 16-летних подростков утонули во время школьной поездки на пляж. Несчастный случай произошел 1 октября, сообщает The Sun.