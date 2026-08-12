Мужчины похитили подростков в Удмуртии и потребовали за них 300 тысяч рублей

12 августа 2026, 11:22

Мужчины похитили двух подростков в Ижевске за выкуп в 300 тысяч рублей

Фото: istockphoto/blinow61

В Удмуртии задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении несовершеннолетних и вымогательстве. Об этом 12 августа сообщили в оперативных службах.