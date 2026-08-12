Мужчины похитили подростков в Удмуртии и потребовали за них 300 тысяч рублей
В Удмуртии задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении несовершеннолетних и вымогательстве. Об этом 12 августа сообщили в оперативных службах.
Инцидент произошел в Ижевске. Злоумышленники напали на двух парней, насильно посадили их в автомобиль и увезли в неустановленном направлении.
В пути они потребовали от подростков 300 тысяч рублей. Убедившись, что у потерпевших нет запрошенной суммы, нападавшие изменили требования: они предложили молодым людям указать на человека, который может располагать такими деньгами. После этого похищенных отпустили.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых — ими оказались местные жители в возрасте 23 и 24 лет. В настоящее время с фигурантами провели следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: