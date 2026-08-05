В Кузбассе мужчины из-за ссоры похитили мальчика и многократно надругались над ним
Суд в Кемеровской области вынес приговор двум местным жителям за похищение 13-летнего подростка.
Как сообщает «Сiбдепо», следователи установили, что конфликт между школьником и нападавшими перерос в открытую агрессию. Мужчины затолкали ребёнка в багажник автомобиля, вывезли в пустынное место, где избили и совершили в отношении него насильственные действия.
Затем они отвезли пострадавшего в блилежащую деревню и там продолжили истязания. Через некоторое время злоумышленники оставили мальчика на месте происшествия и скрылись.
Правоохранители задержали подозреваемых и возбудили уголовное дело. На время следствия суд заключил их под стражу. По итогу судья назначил фигурантам 16 и четыре года колонии строгого режима — в зависимости от роли каждого. Автомобиль злоумышленников суд конфисковал в доход государства.
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