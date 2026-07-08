Мужчины пообещали женщине съёмки в ТВ-шоу и изнасиловали её группой

08 июля 2026, 12:06

В Индии женщина стала жертвой насилия после обещания устроить её на ТВ

Фото: Istock/Favor_of_God

В индийском штате Телингана 43-летняя женщина стала жертвой группового изнасилования. Как сообщает Telangana Today, злоумышленники заманили её обещанием помочь с участием в телешоу.