Мужчины пообещали женщине съёмки в ТВ-шоу и изнасиловали её группой
В индийском штате Телингана 43-летняя женщина стала жертвой группового изнасилования. Как сообщает Telangana Today, злоумышленники заманили её обещанием помочь с участием в телешоу.
Пострадавшая проживала отдельно от супруга из-за семейного конфликта: муж подвергал её преследованиям на почве спора о приданом. Женщина хотела осветить свою ситуацию в телепрограмме.
Местный житель предложил ей свою помощь, заявив, что имеет связи с организаторами проекта. Вместо того чтобы доставить индианку в телекомпанию, мужчина отвёз её в другой район города, где совершил над ней насильственные действия.
Позднее к нему присоединился сообщник, который тоже изнасиловал потерпевшую. В какой-то момент женщине удалось позвать на помощь, однако нападавшие успели скрыться. Полиция возбудила уголовное дело по факту преступления и ведёт розыск подозреваемых.
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