На трассе в Омской области разбился автобус с людьми

08 июля 2026, 11:50

В Омской области автобус съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

Фото: Istock/blinow61

На трассе в Омской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Омск с огоньком».