На трассе в Омской области разбился автобус с людьми
На трассе в Омской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Омск с огоньком».
Авария произошла в Азовском районе. Маршрутная «Газель» следовала по направлению из Азово в Омск. В какой-то момент водитель потерял управление, после чего транспортное средство покинуло проезжую часть и перевернулось.
В результате происшествия автобус получил серьёзные механические повреждения — удар пришёлся на кузов, который сильно деформировался. На момент инцидента в салоне находились восемь человек. Из них четверо пострадали: очевидцы вызвали медиков, которые госпитализировали раненых. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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