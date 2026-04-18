Мужчины публиковали изнасилования жен под наркотиками в интернете

18 апреля 2026, 13:34

Мужчины из разных стран публиковали изнасилования жен под наркотиками в сети

Фото: istockphoto/Favor_of_God

Международное расследование выявило шокирующую деятельность интернет-платформы, на которой мужчины из разных стран публиковали видео с насилием над женщинами.





Как сообщает Buisiness Upturn, пользователи делились роликами с изнасилованиями своих знакомых и даже жен, предварительно усыпив жертв наркотиками без их ведома. Основная аудитория ресурса приходится на США. На сайте мужчины не только обменивались записями преступлений, но и давали советы по применению препаратов, а также проводили прямые трансляции надругательств. Некоторых жертв насиловали на протяжении нескольких лет.



Всего на платформе обнаружили свыше 20 000 видео. Только в феврале этого года количество посетителей ресурса превысило 60 миллионов человек. Отмечается, что злоумышленники также продавали средства без вкуса и запаха, вызывающие мгновенное засыпание.



После обнародования информации об активности сайта правоохранители задержали одного из подозреваемых — им оказался гражданин Польши.



