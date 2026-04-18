Полицейские провели спецоперацию по задержанию «жигулиста» в Москве
В субботу на юго-западе Москвы, по предварительной информации, силовики проводили спецоперацию по задержанию местного жителя, который оказал вооруженное сопротивление.
Как рассказали «МК» очевидцы, утром в одном из жилых домов было слышно выстрелы. У подъезда дежурили машины экстренных служб. Накануне инцидента в дом уже приезжали полицейские. По словам свидетелей, ЧП произошло на 18-м этаже в квартире мужчины по имени Даниил.
Жильцам сообщили, что на месте работают оперативники. Предположительно, при задержании убили самого жильца. В настоящее время в квартире проводятся обыск и следственные действия.
Известно, что погибший состоял в общедомовом чате, где активно обсуждал темы ремонта и благоустройства, а также выкладывал фото и видео своего автомобиля ВАЗ. Даниил называл себя «жигулистом» и просил соседей помочь найти свидетелей повреждения машины на парковке.
В соцсетях молодой человек позиционировал себя как сервисного инженера с опытом работы в банковской сфере. Судя по публикациям, он обладал «техническим бэкграундом» и писал о блокировках, DPI-маскировке, VPN и других IT-аспектах.
