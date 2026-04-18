Мужчину избили до потери сознания у бара в Петербурге
В Санкт-Петербурге посетителя бара избили до потери сознания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел на улице Рубинштейна. На кадрах с места происшествия видно, как около заведения дерутся пять мужчин. Позже они разделились на две компании.
В результате один из них потерял сознание прямо на дороге. Несмотря на то, что в этот момент он больше не сопротивлялся, его продолжали пинать. Вскоре пострадавшего перенесли на тротуар.
Каково его состояние, и что стало причиной конфликта, неизвестно. Предполагается, что потасовке предшествовала словесная перепалка. В полиции ситуацию не комментировали.
По данным телеканала, месяц назад около этого же бара избили еще одного человека. Тогда один из посетителей попытался войти в заведение и напал на охранника, но тот дал отпор.
