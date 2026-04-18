Пропавшую почти шесть месяцев назад пермячку нашли около дома

Пропавшую почти шесть месяцев назад пермячку нашли мертвой около дома
В Пермском крае завершились поиски 29-летней женщины, пропавшей в октябре прошлого года. Как сообщает kp.ru, ее тело обнаружили неподалеку от собственного дома.
Жительница села Мысы Наталья ушла из дома осенью, накинув на себя рабочую куртку мужа, которая была ей велика. Перед уходом она сказала сыну, что скоро вернется. После 15:00 перестала выходить на связь. Мать пропавшей призналась, что в тот момент испытывала смятение.
«У меня в голове каша, тысяча вопросов, а ответов нет», — сказала она.
В ходе поисков выяснилось, что около 14:00 Наталью видели возле местного супермаркета. Спустя несколько дней появилась информация, что женщину якобы замечали после исчезновения, однако свидетельница обозналась. Через три месяца безуспешных поисков мать записала видеообращение, умоляя дочь вернуться домой.
Лишь в середине апреля тело женщины без признаков жизни нашли недалеко от ее жилья. Близкие исключают криминальный характер произошедшего. Предположительно, все это время тело было скрытым под снегом, поэтому его не обнаружили во время предыдущих поисков.