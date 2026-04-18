Пропавшую почти шесть месяцев назад пермячку нашли около дома

18 апреля 2026, 13:20

Пропавшую почти шесть месяцев назад пермячку нашли мертвой около дома

Фото: istockphoto/Dzurag

В Пермском крае завершились поиски 29-летней женщины, пропавшей в октябре прошлого года. Как сообщает kp.ru, ее тело обнаружили неподалеку от собственного дома.





Жительница села Мысы Наталья ушла из дома осенью, накинув на себя рабочую куртку мужа, которая была ей велика. Перед уходом она сказала сыну, что скоро вернется. После 15:00 перестала выходить на связь. Мать пропавшей призналась, что в тот момент испытывала смятение.





«У меня в голове каша, тысяча вопросов, а ответов нет», — сказала она.



