Буйная дама напала на фельдшера скорой помощи в Петербурге

Буйная дама напала на фельдшера скорой помощи на Лесном проспекте Петербурга
Фото: istockphoto/blinow61

Напавшая на фельдшера скорой помощи женщина разыскивается полицией Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».



Уточняется, что инцидент произошел в квартире дома 37 на Лесном проспекте 21 сентября. 52-летний медик приехал на вызов к шумной компании. Во время оказания помощи одна из присутствовавших женщин, находившаяся в состоянии опьянения, устроила скандал и ударила его по голове.

Фельдшер получил помощь, его отпустили на амбулаторное лечение. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию злоумышленницы.

Никита Кротов

