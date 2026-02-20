Россиянка родила и бросила младенца умирать в лесополосе, завёрнутым в простынь
В Тамбовской области женщина подозревается в убийстве новорожденного ребёнка. Как сообщает СУ СК России по региону, следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту инцидента.
16 февраля в Котовске 34-летняя местная жительница родила дома. После этого она завернула младенца в простыню и полимерный пакет и отнесла в лесной массив неподалёку от своего дома. На следующий день прохожая обнаружила пакет с мёртвым малышом.
Уголовное дело квалифицировали по статье 106 УК РФ. Следователи назначили судебно-медицинскую и ДНК-экспертизы, проводят необходимые следственные действия. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Накануне в Подмосковье вынесли приговор матери, убившей своего новорождённого ребёнка.
