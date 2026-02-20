Достижения.рф

Россиянка родила и бросила младенца умирать в лесополосе, завёрнутым в простынь

Жительницу Котовска обвиняют в убийстве новорожденного ребёнка
Фото: Istock/Rafa Jodar

В Тамбовской области женщина подозревается в убийстве новорожденного ребёнка. Как сообщает СУ СК России по региону, следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту инцидента.



16 февраля в Котовске 34-летняя местная жительница родила дома. После этого она завернула младенца в простыню и полимерный пакет и отнесла в лесной массив неподалёку от своего дома. На следующий день прохожая обнаружила пакет с мёртвым малышом.

Уголовное дело квалифицировали по статье 106 УК РФ. Следователи назначили судебно-медицинскую и ДНК-экспертизы, проводят необходимые следственные действия. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне в Подмосковье вынесли приговор матери, убившей своего новорождённого ребёнка.

Ольга Щелокова

