Российский тренер топил малыша в бассейне и бил доской для плавания по голове

20 февраля 2026, 17:02

В Казани тренер ударил ребенка доской для плавания по голове и топил в бассейне

Фото: iStock/VacharapongW

Тренер одного из детских садов Казани жестоко обращался с пятилетним воспитанником во время занятия в бассейне. Об этом сообщает телеканал RT, опубликовавший соответствующее видео.





На кадрах видно, как мужчина подходит к мальчику сзади, ударяет его доской для плавания по голове, хватает за шею и с силой окунает под воду. Таким образом он хотел «воспитать» ребенка, который брызгался водой на занятии. В итоге малыш наглотался воды. Также отмечается, что он не умеет плавать, а после случившегося стал бояться взрослых.

«Да, мой сын баловался, но нужно было его просто посадить на лавочку. Такого тренера к детям вообще подпускать нельзя», — поделился с изданием его отец.