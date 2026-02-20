Российский тренер топил малыша в бассейне и бил доской для плавания по голове
Тренер одного из детских садов Казани жестоко обращался с пятилетним воспитанником во время занятия в бассейне. Об этом сообщает телеканал RT, опубликовавший соответствующее видео.
На кадрах видно, как мужчина подходит к мальчику сзади, ударяет его доской для плавания по голове, хватает за шею и с силой окунает под воду. Таким образом он хотел «воспитать» ребенка, который брызгался водой на занятии. В итоге малыш наглотался воды. Также отмечается, что он не умеет плавать, а после случившегося стал бояться взрослых.
«Да, мой сын баловался, но нужно было его просто посадить на лавочку. Такого тренера к детям вообще подпускать нельзя», — поделился с изданием его отец.Родители ребенка написали заявления в полицию и прокуратуру. В настоящее время местные ведомства проводят проверку по инциденту.
