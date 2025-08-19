Мужчины заманили модель обещаниями сняться в кино и изнасиловали

19 августа 2025, 19:07

В Индии мужчины изнасиловали модель после обещания ролей в Болливуде

Фото: iStock/Favor_of_God

В Индии модель обратилась в правоохранительные органы после того, как знакомые пообещали ей работу в Болливуде, но сначала изнасиловали, а потом перестали выходить на связь. Об этом сообщает CSR Journal.