Мужчины заманили модель обещаниями сняться в кино и изнасиловали
В Индии модель обратилась в правоохранительные органы после того, как знакомые пообещали ей работу в Болливуде, но сначала изнасиловали, а потом перестали выходить на связь. Об этом сообщает CSR Journal.
Молодые люди познакомились с девушкой в социальных сетях в 2023 году. Они долгое время общались в переписке, представляясь кинопродюсерами с влиятельными связями в Болливуде. Они обещали ей работу в индустрии развлечений и знакомили с людьми из этой сферы.
По словам пострадавшей, молодые люди возили её в разные места и насиловали. Это продолжалось примерно два месяца. Затем они перестали выходить на связь, и девушка обратилась в полицию.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Они устанавливают личности подозреваемых и проверяют, действительно ли у них были связи в киноиндустрии. Возбуждено уголовное дело.
