В Мьянме 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за $14 тыс. и уехала отдыхать в Таиланд

19 августа 2025, 18:40

В Мьянме девушка продала парня в рабство за $14 тыс. и уехала отдыхать в Таиланд

Фото: iStock/Pineapple Studio

В Мьянме 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за 14 тыс. долларов и уехала отдыхать в Таиланд. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».