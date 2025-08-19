В Мьянме 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за $14 тыс. и уехала отдыхать в Таиланд
В Мьянме 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за 14 тыс. долларов и уехала отдыхать в Таиланд. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».
19-летний молодой человек встретил свою будущую спутницу в одном из бильярдных клубов Китая. Она привлекла его внимание своей яркой внешностью, вызывающим поведением и историей о богатых родителях из Мьянмы.
В процессе развития отношений девушка все активнее приглашала парня посетить ее родственников, обещая ему хорошую работу. В конце концов он согласился и тайно от своей семьи отправился в путешествие.
Однако на границе Таиланда и Мьянмы девушка ненадолго отлучилась, якобы что-то забыв, а на парня напала группа вооруженных людей. После этого он провел четыре месяца в рабстве.
Его заставляли заниматься кибермошенничеством, брили налысо и регулярно избивали, из-за чего он частично потерял слух. Он работал по 20 часов в день и за время пребывания в плену похудел на 10 килограммов.
Похитители требовали от семьи выкуп в размере 48 тыс. долларов, который удалось собрать в июне. После этого парня отпустили.
Девушку же арестовали по пути из Таиланда в Китай, куда она направлялась на отдых после успешной сделки. Сумма, полученная от продажи молодого человека, составила 14 тыс. долларов. Теперь ей предстоит суд.
