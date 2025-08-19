Достижения.рф

В Мьянме 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за $14 тыс. и уехала отдыхать в Таиланд

Фото: iStock/Pineapple Studio

В Мьянме 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за 14 тыс. долларов и уехала отдыхать в Таиланд. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».



19-летний молодой человек встретил свою будущую спутницу в одном из бильярдных клубов Китая. Она привлекла его внимание своей яркой внешностью, вызывающим поведением и историей о богатых родителях из Мьянмы.

В процессе развития отношений девушка все активнее приглашала парня посетить ее родственников, обещая ему хорошую работу. В конце концов он согласился и тайно от своей семьи отправился в путешествие.

Однако на границе Таиланда и Мьянмы девушка ненадолго отлучилась, якобы что-то забыв, а на парня напала группа вооруженных людей. После этого он провел четыре месяца в рабстве.

Его заставляли заниматься кибермошенничеством, брили налысо и регулярно избивали, из-за чего он частично потерял слух. Он работал по 20 часов в день и за время пребывания в плену похудел на 10 килограммов.

Похитители требовали от семьи выкуп в размере 48 тыс. долларов, который удалось собрать в июне. После этого парня отпустили.

Девушку же арестовали по пути из Таиланда в Китай, куда она направлялась на отдых после успешной сделки. Сумма, полученная от продажи молодого человека, составила 14 тыс. долларов. Теперь ей предстоит суд.

Екатерина Коршунова

