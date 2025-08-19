Российские врачи спасли женщину с лезвием в желудке
Врачи Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах спасли пациентку с лезвием в желудке. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.
В ходе рентгенологического исследования у пациентки было обнаружено острое лезвие длиной 3,5 см. Оно могло стать причиной повреждения внутренних органов.
Для проведения процедуры извлечения лезвия женщине была сделана общая анестезия, которая позволила расслабить мышцы пищеварительного тракта и дыхательных путей. Затем эндоскопист с помощью специального инструмента, называемого гастродуоденоскопом, аккуратно извлек лезвие.
Ни один орган пациентки не пострадал, и она была выписана в тот же день. Медики не уточнили, как инородный предмет оказался в желудке пострадавшей.
