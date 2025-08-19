Российские врачи спасли женщину с лезвием в желудке

19 августа 2025, 18:53

В Татарстане врачи извлеки из желудка пациентки лезвие и спасли ее

Фото: iStock/feri ferdinan

Врачи Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах спасли пациентку с лезвием в желудке. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.