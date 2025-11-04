Мужчину арестовали из-за надписи на торте в Новосибирской области
Жителя Новосибирской области арестовали за публикацию фотографии торта с экстремистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, 28-летний мужчина стал фигурантом дела, которое рассматривалось в конце октября Тогучинским районным судом. На опубликованной в сети фотографии торт был украшен восьмиконечными звездами и надписью с упоминанием запрещенного в России экстремистского сообщества.
Защитник мужчины утверждал, что публикация имела исключительно личный характер, однако правоохранители отметили, что страница фигуранта была открытой. Суд признал россиянина виновным в демонстрации экстремистской символики и назначил ему административный арест сроком на 10 суток.
