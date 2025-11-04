Женатый мужчина пытался вломиться в квартиру бывшей жены и покусал полицейского

04 ноября 2025, 13:02

В Таиланде мужчина пытался вломиться в дом бывшей жены и покусал правоохранителя

Фото: iStock/Motortion

В Таиланде 44-летний житель провинции Накхонситхаммарат попытался вломиться в дом к бывшей жене и напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает издание The Thaiger.