Женатый мужчина пытался вломиться в квартиру бывшей жены и покусал полицейского
В Таиланде 44-летний житель провинции Накхонситхаммарат попытался вломиться в дом к бывшей жене и напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Инцидент произошел утром 31 октября в районе Тхасала. В полицию поступил вызов о неадекватно ведущем себя мужчине. Правоохранители обнаружили Прачуапа около магазина электроники, где он разговаривал по телефону с бывшей супругой Ари. Женщина владеет магазином и живет в квартире над ним. Пара была в браке два года, но восемь месяцев назад развелась. Прачуап недавно вновь связался с Ари и стал умолять возобновить совместное проживание, несмотря на то что уже женат повторно.
Вечером мужчина явился к дому Ари, стал звонить и просить её выйти, а затем залез на крышу и попытался проникнуть в квартиру. Женщина отказалась открывать дверь. В течение ночи Прачуап находился на крыше и под утро стал агрессивно себя вести, после чего Ари вызвала полицию.
Когда правоохранители попытались спустить мужчину, он начал ругаться и покусал одного из полицейских. Чтобы усмирить его, стражам порядка пришлось использовать электрошокер. После инцидента Прачуапа доставили в больницу для обследования.
Сотрудники полиции подозревают, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков.
