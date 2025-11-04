Житель Казани избил соседа молотком из-за бытового конфликта
Житель Казани напал на соседа на бытовой почве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Потасовка произошла во дворе одного из домов ЖК «Южный парк» и попала на видео. Им делится телеграм-канал «Казань на максималках».
На кадрах видно, как из подъезда выходят двое мужчин, один из которых держит в руках молоток. Внезапно неадекват подходит к компании молодых людей и нападает на них. Один парень получает удар по голове и успевает убежать. Второй в это время кричит и подвергается жестокому избиению.
По данным ведомства, зачинщиков доставили в отдел полиции. Информация о состоянии пострадавших не приводится. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.
Читайте также: