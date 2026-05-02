Мужчину арестовали по подозрению в сожжении тела жены в крематории зоопарка
Мужчину арестовали по подозрению в сожжении тела своей жены в кремационной печи зоопарка. Об этом информирует телеканал TBS.
В конце марта 33-летний работник зоопарка Асахияма на Хоккайдо был задержан по подозрению в убийстве своей жены. По данным следствия, мужчина сжёг тело супруги в кремационной печи зоопарка. Во время допроса он признал, что поджигал останки жены на протяжении нескольких часов и намекнул на свою причастность к гибели женщины.
Следователи, исследовавшие печь, обнаружили фрагменты останков. Однако пока нет официального подтверждения версии об убийстве. Ранее погибшая рассказывала родственникам о том, что супруг угрожал ей.
Читайте также: