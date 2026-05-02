Семья из семи человек погибла при пожаре в ХМАО

02 мая 2026, 08:02

Семья из семи человек погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО

Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Об этом в личном блоге сообщил губернатор Руслан Кухарук.