Семья из семи человек погибла при пожаре в ХМАО
Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Об этом в личном блоге сообщил губернатор Руслан Кухарук.
По его словам, в 01:58 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме посёлка Высокий. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже распространялся, угрожая соседним строениям.
Благодаря слаженной работе, в 03:06 пожар удалось локализовать, а в 03:30 полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. Для ликвидации огня от МЧС России были задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники, отметил Кухарук.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрических приборов. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Прокуратура округа взяла расследование под свой контроль.
