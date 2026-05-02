Пьяный мужчина избил пожилого петербуржца с костылями и ограбил его
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на пожилого человека, передвигавшегося на костылях, и отобрал у него личные вещи, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент случился на перекрёстке Красногородской улицы и Гатчинского шоссе, вблизи остановки общественного транспорта. Агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидец, проезжавший мимо на автомобиле, остановился и вмешался, оттолкнув нападавшего. Позднее выяснилось, что после отъезда свидетеля конфликт продолжался еще какое-то время.
В конечном итоге пострадавший сумел уйти. Пожилой петербуржец получил ушибы, ссадину носа и гематому. Когда мужчине оказали медицинскую помощь, его отпустили домой – серьёзных травм не зафиксировали.
Сотрудники ППСП УМВД по Красносельскому району задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В материале подчеркивается, что пьяный агрессор ранее привлекался к уголовной ответственности.
